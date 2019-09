Was sagt Ex-Love Island-Granate Dijana Cvijetic zu Danilo Cristillis Gefühlsausbruch? Für den Vollblutitaliener gleicht der Aufenthalt auf der Liebesinsel einer Karussellfahrt: Ursprünglich wollte er Melissa kennenlernen, doch dann begeisterte er sich für Neuzugang Asena Neuhoff. Mit ihrem Auszug schien nun endlich der Weg frei für ihn und Melissa zu sein – doch in der letzten Folge offenbarte er dann plötzlich, Gefühle für die ebenfalls bereits ausgeschiedene Dijana zu haben. Nun reagiert die Blondine auf Danilos Geständnis!

Kurz nach der Sendung meldet die 25-Jährige sich auf Instagram zu Wort und verrät, dass sie gerade im Sekundentakt Nachrichten bekomme – denn die Zuschauer können das vermeintliche Gefühlschaos des Fitnesskaufmanns offenbar nicht nachvollziehen. "Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das Ganze geht mir natürlich auch nah. Ich sage es euch noch mal: Es wurde nicht alles ausgestrahlt, ihr habt nicht alles von Danilo und mir gesehen", nimmt die einstige Miss Universe Schweiz den 22-Jährigen in Schutz; schon kurz nach ihrem Einzug habe er ihr seine Gefühle gestanden.

Ob sie Danilos Gefühle erwidert, verrät Dijana nicht. Sie beteuert jedoch, dass er einer der ehrlichsten Kandidaten in dem Format sei. Deshalb gibt sie ihren Followern einen Rat mit auf den Weg: "Verurteilt niemanden, der mit dem Herzen dabei ist."

