Erik Richter-Alten ist raus! Für den sympathischen Astrophysiker endete das Abenteuer Love Island jetzt nach zehn Folgen. Bei der dritten Paarzeremonie blieb der Blondschopf ohne passende Frau. Trotz vieler Versuche konnte der 22-Jährige weder bei seiner TV-Partnerin Lisa noch bei seiner Traumfrau Julia landen. Deshalb musste er nun seine Koffer packen und die frivole Kuppelshow verlassen. Doch wie sehr nimmt Erik sein Exit mit?

Direkt nach seinem Auszug gab sich der Österreicher gegenüber RTL II ziemlich ernüchtert: "Ich bin sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe hier so tolle Menschen kennenlernen dürfen. Mit der Liebe hat es leider nicht geklappt." Doch für den Hobbyfotografen überwiegen die positiven Erinnerungen an das Format. Besonders die tollen, spontanen Gespräche mit den anderen Islandern werde er nie vergessen. "Das passiert im normalen Leben viel zu selten und ich werde versuchen, mir das zu bewahren", fügte er hinzu.

Am meisten werden ihm nun wohl die anderen Mitbewohner der Villa fehlen. Schließlich konnte Erik alle Teilnehmer von Tag eins an kennenlernen. "Am Ende hat es sich fast wie eine Familie für mich angefühlt", schwärmte er von der Gemeinschaft.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Erik und die anderen Islander an Tag zehn

RTL II/Magdalena Possert Denise und Erik in der zehnten Folge von "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Die Islander verabschieden Erik

