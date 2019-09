Anfang der Woche erschütterte eine traurige Nachricht nicht nur Tatort-Fans: Der Schauspieler Michael Schreiner ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Als Assistent Seidel war er in der Ludwigshafener Ausgabe der Krimireihe jahrelang auf deutschen Mattscheiben zu sehen. Von 2007 bis 2017 stand er dann für die bayerische Daily-Soap "Dahoam is Dahoam" zusammen mit Doreen Dietel (44) vor der Kamera. Auch sie war geschockt von dem plötzlichen Ableben ihres Kollegen. Auf Social Media ließ sie ihre Community an ihrer Trauer teilhaben.

In einem Instagram-Beitrag postete die Schauspielerin einen Schnappschuss von einem ihrer gemeinsamen Drehtage. Dazu kommentiert sie wehmütig: "Die schönsten Momente hat man nicht auf Fotos, sondern im Kopf und ganz tief im Herzen!" Anschließend richtete sie einige Worte direkt an den Verstorbenen: "Du warst ein wundervoller und tiefsinniger, sensibler Mensch und ein Genie als Schauspieler." Zudem wünschte sie ihm, dass er in Frieden ruhen möge. Aus ihren Hashtags geht weiterhin hervor, dass sie ihn nie vergessen werde und er ihr jetzt schon fehle.

Neben bestürzten Fans, die das Foto ebenfalls mit Beileidsbekundungen versahen, schlossen sich auch einige Prominente der Trauer der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin an. YouTube-Star Joyce Ilg (35) etwa schreibt: "Wie du sagst, Doreen, er war ein besonderer Mensch und ein besonderer Schauspieler. Ich bin gerade richtig traurig über die Nachricht." Auch sie stand für "Dahoam is Dahoam" mit Michael vor der Kamera.

Pool 307 / Action Press Ulrike Folkerts und Michael Schreiner in "Tatort – Die Zärtlichkeit des Monsters" 1993

Hannes Magerstaedt/Getty Images Doreen Dietel, 2015

Getty Images Schauspielerin Joyce Ilg bei der 1Live Krone



