Er erlebte Heidi Klum (46) bereits in so mancher Lebensphase. Der Modedesigner Wolfgang Joop (74) und die Model-Mama stehen nicht erst seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Germany's next Topmodel in regem Kontakt zueinander. Sie begegneten sich vor vielen Jahren auf einer Halloween-Party in New York zum ersten Mal – und inzwischen scheint Wolfgang die vierfache Mutter ziemlich gut zu kennen: In einem Interview plauderte der Modeschöpfer nun über das Supermodel und gab eine Einschätzung darüber ab, wie die Männer in Heidis Leben die Wahlamerikanerin prägten.

In einem Gespräch mit Gala erklärte der 74-Jährige: "Heidi hat sich mit jedem Mann verändert – nehme ich an." Dabei habe sie eine Eigenschaft über all die Jahre beibehalten. "Aber sie bleibt sie selbst. Sie ist ein omnipräsentes Business-Genie und scheint jetzt das ganz große Glück gefunden zu haben." Er habe Heidi tief ins Herz geschlossen, da sie eine Frau sei, "die sich durch nichts erschrecken" lasse, meinte Wolfgang. Dass Heidi jetzt einen jüngeren Mann an ihrer Seite hat, ist für den Modeschöpfer ein Beweis dafür, dass die 46-Jährige ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Dabei kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Wir können stolz auf diese Frau sein. Denn wir haben neben der Kanzlerin nur zwei berühmte Frauen made in Germany – Marlene Dietrich (✝90) und Heidi Klum."

Auch bei Heidis Hochzeit feierte Wolfgang kräftig mit und zeigte sich anschließend begeistert von der Trauung. "Es war berührend, herzzerreißend – diese Hochzeit ist ein wirklicher Höhepunkt in ihrem Leben", verriet er vor Kurzem in einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Getty Images Heidi Klum, Wolfgang Joop, Thomas Hayo, Naomi Campbell und Michael Michalsky, 2017

Getty Images Heidi Klum und Wolfgang Joop, 2015

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum sowie Wolfgang Joop bei der Wedding-Dinner-Party

