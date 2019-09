Eine stinknormale Babyshower? Doch nicht bei Shay Mitchell (32)! Die hübsche Schauspielerin erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit Partner Matte Babel (38). Der Star der beliebten Mysteryserie Pretty Little Liars lässt seine Fans dabei mit seinem eigenen YouTube-Channel an jedem wichtigen Schritt der Schwangerschaft teilhaben. Und so teilte Shay jetzt auch ihre völlig abgefahrene Babyparty, die sie, inklusive Strip-Show, ausgelassen feierte.

Eigentlich wollte sie ja überhaupt keine Sause – das erklärte Shay jedenfalls selbst in der vierten Episode ihrer YouTube-Vlog-Serie “Almost Ready”. Dann habe sie sich aber doch umentschieden – und so machte sich die hochschwangere 32-Jährige gemeinsam mit ihren Mädels auf den Weg zu einer heißen Show mit Dutzenden durchtrainierten Strippern samt Sixpack. Ganz offensichtlich wurde die außergewöhnliche Babyparty von einem Junggesellinnenabschied inspiriert, die Shay selbst liebevoll “Baby-Bachelorette” nennt. Auch ein Lapdance für die werdende Mutter durfte natürlich nicht fehlen. Und Freund Matte? Der hatte von dem erotischen Abend seiner Freundin keine Ahnung, wie der Clip offenbart.

Als Matte am nächsten Morgen nachfragte, konnte Shay sich ein Lachen nicht verkneifen. Sie schwärmte von der Artistik der männlichen Tänzer und kicherte: “Jeder sollte seine Baby-Bachelorette dort feiern.” Für Shay dürfte die Party sicherlich noch einmal ein ganz besonderes Highlight vor der Geburt gewesen sein: Der Nachwuchs von ihr und ihrem Liebsten soll bereits im Oktober zur Welt kommen, sie erwarten ein Mädchen.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Freundin Melissa Molinaro

Instagram / mattebabel Matte Babel und Shay Mitchell

