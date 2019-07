Shay Mitchell (32) präsentiert ihren Fans einen mega-seltenen Schnappschuss! Erst Ende Juni überraschte der Pretty Little Liars-Star die ganze Welt mit der Nachricht, ein Kind mit ihrem Freund Matte Babel (38) zu erwarten. Das Nachwuchsglück muss für Shay besonders emotional sein, denn die Hollywood-Schönheit hatte vor rund einem Jahr eine Fehlgeburt erlitten. Inzwischen ist ihre Körpermitte schon kugelrund – und zu diesem Anlass teilte Shay seit langer Zeit ein Foto mit ihrem Baby-Daddy!

Vor Kurzem genossen die Bald-Eltern offenbar einen letzten Pärchenurlaub in Italien. Doch neben zahlreichen Babybauchbildern postete Shay endlich mal wieder ein Selfie mit ihrem Freund! Der TV-Star ist auf dem Schnappschuss nur teilweise zu sehen, während seine Liebste im Hintergrund auf einer Liege ihre Schwangerrundung im Bikini bräunt. Dazu schrieb die 32-Jährige sehnsüchtig: "Ich erinnere mich gerade nach einem 14-Stunden-Tag an dieses Urlaubsfoto zurück, während meine Füße in Eiswasser baden." Damit spielte Shay auf ihre geschwollenen Füße an, die sie zuletzt mit ihren Fans geteilt hatte.

Für die meisten Follower ist aber vor allem einer der Hingucker auf dem Bild: Shays Partner Matte. Viele Fans scheinen offenbar nicht mal gewusst zu haben, dass der "Canada Sings"-Star der Freund der Hollywood-Schauspielerin ist! "Er muss echt wirklich der glücklichste Mann der Welt sein", kommentierte ein Abonnent begeistert die seltene Pärchen-Aufnahme.

Instagram / mattebabel Matte Babel und Shay Mittchel

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im Juli

Jamie McCarthy / Getty Images TV-Gesicht Matte Babel

