Ein letzter Party-Zwischenstopp vor ihrer großen Afrika-Tour? Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden ab Montag mit Söhnchen Archie Harrison unterwegs sein und unter anderem gemeinsam Südafrika bereisen. Am Wochenende steht allerdings noch die Hochzeit ihrer guten Freundin Misha Nonoo an: Die Designerin, die Meghan und Harry verkuppelt haben soll, heiratet in Rom. Wenige Stunden zuvor sind die Royals in der italienischen Hauptstadt gesehen worden!

Wie eine Korrespondentin von The Sun, Emily Andrews, auf Twitter berichtet, hätten sich Augenzeugen bei ihr gemeldet: Das Paar sei seit Freitag in Rom, wo Mishas Hochzeit mit dem Öl-Magnaten Michael Hess am Samstag stattfinden wird. "Archie war nicht bei ihnen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex genießen noch eine Auszeit, bevor ihre vollgepackte Tour am Montag beginnt", erklärt die Journalistin.

Ein rauschendes, filmreifes Fest erwarte die Gäste laut Hola!: Für die Feier seien die Cinecittà-Filmstudios gebucht, in denen schon italienische Regie-Legenden wie Roberto Rossellini gearbeitet haben. Nicht nur Meghan und Harry werden in den Genuss dieser Kulisse kommen, die Gästeliste verspricht ein Schaulaufen der Showbiz-Elite. Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) seien eingeladen worden, ebenso Ivanka Trump (37) und Karlie Kloss (27) oder Harrys Cousinen Prinzessin Eugenie (29) und Prinzessin Beatrice (31).

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Europa-Premiere von "Der König der Löwen"

Getty Images Misha Nonoo mit Michael Hess auf Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018

ActionPress/Dennis Van Tine/starmaxinc.com Misha Nonoo und Prinzessin Beatrice bei einer Benefizauktion in New York im Oktober 2017

