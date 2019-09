Gerda Lewis (26) wollte nicht alles mit Keno Rüst teilen! Während ihrer Teilnahme an Die Bachelorette ließ das Model nichts anbrennen und ging mit einigen Kandidaten zumindest beim heißen Zungenspiel auf Tuchfühlung. Das war auch der Grund, weshalb sie während der TV-Ausstrahlung nicht jede Episode mit ihrem schlussendlich Auserwählten Keno Rüst anschaute. Vor allem die Homedate-Folge wollte sie lieber alleine sehen.

Über ihre Solo-Bachelorette-Abende plauderte das ehemalige Germany's next Topmodel-Girl jetzt im Promiflash-Interview beim Fitting für Kinga Mathe. "Generell war das sehr entspannt, aber es gab auch ein paar Folgen, wo ich meinte: 'Okay, wollen wir das nicht lieber getrennt gucken?'" Diese Option wählte die Rosenlady vor allem bei den Episoden, die sie während ihrer Hausbesuche bei Keno und seinen drei Konkurrenten zeigen. Denn dabei ging es heißer her, als es der jungen Liebe vielleicht gut getan hätte. "Okay, ich knutsche da mit vier Jungs rum – in einer Folge. Ich fühle mich dann komisch, wenn ich neben ihm sitze und er das sieht. Dann habe ich es lieber, dass er mich per WhatsApp beleidigt", fügte sie lachend hinzu.

Sonderlich schön dürfte diese Erfahrung für Gerdas Auserwählten sicher nicht gewesen sein. Vor allem, weil die beiden während der Ausstrahlung schon ein Paar waren und sich emotional immer weiter einander annäherten. Doch Keno sieht das offenbar gelassen: "Aber man weiß ja, dass das in der Vergangenheit passiert ist. Man muss das schon richtig sortieren, um damit vernünftig umgehen zu können."

