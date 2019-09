Wie steht Denise Kappès (29) zu der neuen Partnerin ihres Ex-Mannes Pascal Kappés (29)? Im Frühjahr 2018 gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekannt, dass sie und der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star ihr erstes Kind erwarten. Doch noch bevor Ben-Matteo das Licht der Welt erblickte, hatten die beiden ihr Ehe-Aus bestätigt. Während Denise mittlerweile ihr Glück in Henning Merten gefunden hat, ist Pascal bis über beide Ohren in seine neue Flamme Lea verliebt. Doch wie verstehen sich die beiden Frauen eigentlich?

In ihrem neuen YouTube-Video verriet Denise nun, dass sie einen positiven Eindruck von Pascals Freundin habe: "Sie war einmal hier, als Pascal Ben besucht hat, da haben wir alle zusammen Kaffee getrunken. Das, was ich von ihr kennengelernt habe, kam mir sehr nett vor." Viel Kontakt hätten die beiden Frauen aber nicht – Lea habe jedoch während des Scheidungsverfahrens als Vermittler zwischen Denise und Pascal fungiert: "Sie war ein bisschen der Ruhepol zwischen uns beiden. Es war gar nicht so das Verkehrteste, dass wir über Lea kommuniziert haben."

Seit Anfang des Monats sind Bens Eltern nun offiziell geschieden. Gegenüber Promiflash kommentierte Denise den endgültigen Schlussstrich unter ihrer Ehe: "Es ist eine Erleichterung, dass die Scheidung durch ist. Man hat so lange auf einen Termin gewartet und so lange war da eine gewisse Anspannung."

Instagram / _marrylou_ Lea Marie Karrenbrock, Freundin Pascal Kappés

Pascal Kappés Pascal Kappés mit seiner Freundin Lea

Instagram / denise_temlitz_official Pascal Kappés und Denise Temlitz

