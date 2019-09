Wer hätte das gedacht – selbst Prinz William (37) ist ein Serien-Junkie! Der britische Thronfolger eröffnete Anfang der Woche in London eine Ausstellung der BAFTA Awards, in der unter anderem Drehbücher und Kostüme aus Kinofilmen und TV-Formaten zu sehen sind. Bei diesem Anlass tat der Mann von Herzogin Kate (37) zudem kund, welches seine Lieblingssendung ist: Er ist ein großer Fan der Serie "Killing Eve"!

Sally Woodward Gentle, die Produzentin des BBC-Formats, hatte William bei der Ausstellungseröffnung getroffen und erzählte dem Magazin Hello! direkt von ihrem Gespräch: "Er sagte, dass er die Show liebt. Er hat über den schwarzen Humor der Serie gesprochen und die Leistung der Hauptdarstellerinnen Jodie Comer und Sandra Oh (48) gelobt." Er habe wohl auch schon alle Folgen gesehen. Sie habe ihn zwar nicht getestet, aber William soll ganz begeistert von dem Finale der zweiten Staffel geschwärmt haben. "Also, zumindest hat er auf die letzten drei Minuten der letzten Folge geguckt", scherzte Sally.

Prinz William ist aber nicht der Einzige, der "Killing Eve" schätzt – viele Filmkritiker teilen seine Meinung. Dementsprechend hat die Serie schon viele Preise eingeheimst – unter anderem wurde Ex-Grey's Anatomy-Star Sandra Oh ausgezeichnet. Sie erhielt sogar einen Golden Globe in der Kategorie "Beste Serien-Hauptdarstellerin – Drama".

Birdie Thompson / AdMedia / ActionPress Jodie Comer und Sandra Oh bei der Premiere der zweiten Staffel von "Killing Eve"

Getty Images Prinz William beim Besuch des Fussball-Clubs Hendon FC

Getty Images Sandra Oh und Jodie Comer, Stars der Serie "Killing Eve"

