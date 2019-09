Ist Daniela Katzenberger (32) eine Übermutter? Ihre Tochter Sophia Cordalis kann mit vier Jahren schon drei Sprachen sprechen und geht bereits zur Vorschule. Einige Kritiker machen ihr deswegen Vorwürfe und behaupten, dass die Kultblondine ihre Tochter unter Druck setzen würde. Diese Anschuldigungen wollte die Frau von Lucas Cordalis (52) nicht länger auf sich sitzen lassen – sie machte ihren Hatern im Netz nun eine klare Ansage!

Auf ihrem Facebook-Account bezog sie zu den Vorwürfen Stellung: Auf Mallorca sei es normal, dass Kinder mit vier in die Vorschule kämen und Schuluniformen tragen würden, machte sie deutlich. Ihr Statement ging aber noch weiter: "Da ich deutsch bin (oder besser gesagt Pfälzerin) und Lucas deutsch-griechisch ist und wir zudem auch noch auf Mallorca leben, erklärt es sich doch von selbst, dass meine Tochter von Haus aus drei Sprachen beherrscht." Hinzu komme, dass sie in der Schule nun anfange, Englisch zu lernen – was ebenfalls normal sei. "Wie viele von euch wissen, lernen Kinder Sprachen viel besser, leichter und spielerischer als wir Erwachsene. Daher verstehe ich die Aussage nicht, ich würde meinem Kind Leistungsdruck machen", verteidigte sich die Autorin.

Außerdem stellte Dani klar, dass ihre Tochter gerne zur Schule gehen würde und glücklich sei – und das sei ja die Hauptsache. "Das Einzige, was ich meiner Tochter fürs Leben wirklich schenken kann, ist eine Riesenportion Liebe." Einen Scherz konnte sie sich zum Schluss aber doch nicht verkneifen: "Ja, sie hat mit vier Jahren noch kein Abitur, aber da will ich mal gnädig sein."

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und ihre Mama Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis im Schwarzwald

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger in Köln, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de