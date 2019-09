Rihannas (31) begeisterte Zuschauer weinen Victoria's Secret keine Träne nach! Vor einigen Tagen bewies die Sängerin ein weiteres Mal, dass sie mehr als "nur" singen kann: Die Präsentation ihrer "Savage X Fenty"-Dessouslinie riss Fans und Fachleute von den Hockern – im selben Jahr, in dem Victoria's Secret seine Show aussetzt, um das Konzept zu erneuern. Der Magazingigant Vogue sprach gar vom "Event des Jahres", und das nicht ohne Grund: Rihanna begeisterte mit dem bislang vielfältigsten Model-Cast in sexy Looks.

Im Netz überschlagen sich die Lobeshymnen für Rihannas Dessous-Show. Verschiedene Ethnien, Hautfarben und Kleidergrößen über XS hinaus waren vertreten – und neben Catwalk-Größen wie Bella (22) und Gigi Hadid (24) rockten auch queere Stars wie Cara Delevingne (27) und Transfrau Laverne Cox (47) den Laufsteg. "Ich hatte immer davon geträumt, ein Victoria's Secret-Model zu sein, seitdem ich klein war. Innerhalb nur eines Tages ist mein Wunsch nun, ein Model für Rihannas Savage-Line zu sein", schrieb eine entzückte Zuschauerin auf Twitter. Viele User hoben hervor, dass Rihanna ganz selbstverständlich alle Körpertypen und sogar ein Mannequin mit Beinprothesen in der Show auftreten lassen hat.

Victoria's Secret steckt dagegen schon seit einiger Zeit in einer Image-Krise. Zuletzt wegen transphober Äußerungen des Label-Chefs, aber auch die durchweg superschlanken Engel rufen immer lautere Kritik hervor – auch von Ex-Models wie Karlie Kloss (27) und Kate Upton (27). "Wir sind es leid, immer denselben Körpertyp zu sehen. Man muss heutzutage alle Körperformen mit einbeziehen. Jede Frau muss repräsentiert werden. Ansonsten ist es zum Schnarchen", verriet sie vor Kurzem in einem Interview.

Getty Images Slick Woods (Mitte) bei der Savage X Fenty Show 2019

Getty Images Laverne Cox auf der Savage X Fenty Fashion Show 2019

Getty Images Cara Delevingne auf der Savage X Fenty Fashion Show 2019

Getty Images Models auf Rihannas Savage X Fenty Fashion Show

Getty Images Rihannas Savage X Fenty Show in New York, September 2019

Getty Images Models auf der Savage X Fenty Show 2019 in New York City

Getty Images Szene der Savage X Fenty Show 2019



