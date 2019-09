Bei der Glow – der größten Schönheits-Messe Deutschlands – kommen dieses Wochenende wieder mal etliche Beauty- und Lifestyle-Größen zusammen! Webstars wie Lisa-Marie Schiffner (18), Sami Slimani (29), Paola Maria (25) und Jonas Ems (22) ließen sich diesen Spaß natürlich nicht entgehen und tauschten sich heute über die aktuellen Trends aus, posierten auf dem Pink Carpet und machten fleißig Selfies mit ihren Fans. Auch Promiflash war vor Ort und hakte mal bei einigen Stars nach: Was sind die angesagtesten Beauty-Trends für den kommenden Herbst?

"Also ich bin ja großer Fan von knalligen Herbstfarben", offenbarte Fashion-Influencerin Ana Johnson (26). "Obs jetzt ein Dunkelrot ist oder Peach-Farben – das lässt die Augen immer superschön strahlen. Der Augenbrauen-Trend ist auch noch da, also ausdrucksstarke Augenbrauen", führte die hübsche Blondine weiter aus. Tik Tok-Star Alina Mour hingegen setzt da lieber auf Unauffälligeres: "Also ich trage gerne so ein bisschen Nude-Make-up, so natürlicher – aber immer Augen-betont, das ist bei mir ganz wichtig."

Und Musikerin Sarah Lombardi (26)? Die steht gar nicht so auf den Full-Make-up-Look! "Also ich persönlich finde – egal jetzt, ob Sommer, Winter oder Herbst oder Frühling – weniger ist mehr!", stellte die Das Supertalent-Jurorin klar. "Ich war auch hier heute die 'Nackteste' von allen", verriet sie weiter. Und das aus guten Grund: "Ich glaube, so viel muss es gar nicht sein. Entweder man betont die Augen oder die Lippen ein bisschen. Bei zu viel weiß man gar nicht mehr, wo man hingucken soll." Die 26-Jährige hatte sich auch für die Glow für ein schlichtes Styling entschieden und trug ihre Haare in einem süßen Krepp-Look.

