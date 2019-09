Süße Liebes-Premiere auf dem roten Teppich! Mitte Mai verriet die Ex-Bachelorette-Lady Nadine Klein (33) ihrer Community, dass sie wieder verliebt sei. Nach der öffentlichen Beziehung zu ihrem Rosen-Gewinner Alexander Hindersmann (31) machte die Influencerin deutlich, dass sie ihre neue Liebe möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Aus diesem Grund besuchte sie auch keine Events mit ihrem neuen Freund – bis jetzt: Zusammen mit Tim Nicolas erschien sie am Freitag bei der Verleihung der Goldenen Henne 2019 in Leipzig!

Und zur Freude der Fotografen saßen die Turteltauben nicht nur im Publikum zusammen – sie betraten auch den roten Teppich Arm in Arm. Dieses Red-Carpet-Debüt meisterten Nadine und Tim mit Bravour: Sie konnten kaum die Finger voneinander lassen. Außerdem küssten sie sich vor den Kameras. Bereits vor der Veranstaltung hatte die 33-Jährige den Paar-Auftritt in ihrer Instagram-Story angekündigt: "Ich bringe heute jemand Besonderes mit."

Gegenüber Promiflash verriet die TV-Beauty, was sie an ihrem aktuellen Partner so schätzt: "Ich liebe es, dass er so offen und aufgeschlossen ist. Er hat Hobbys und Interessen, ist aber trotzdem immer noch wahnsinnig offen für Neues und begeisterungsfähig. Und damit steckt er mich an", schwärmte sie verliebt.

