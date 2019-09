Seit April dieses Jahres ist Cheyenne Ochsenknecht (19) in festen Händen! In der Vergangenheit erklärte die Blondine bereits, ihre Beziehung lieber privat halten zu wollen. Auf Pärchen-Pics war das Gesicht ihres Freundes daher bislang nicht zu erkennen. Jetzt hakte Promiflash bei Cheyennes Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (27) nach und befragte ihn zu der neuen Liebe seiner Schwester: Dabei verriet der Schauspieler, dass er sich die Männer an Cheyennes Seite immer ganz genau anschaue!

Beim kinderTag 2019 sprach Promiflash mit Jimi Blue darüber, wie er seine Rolle in Bezug auf das Liebesleben seiner Schwester sehe. "Ich bin, glaube ich, eher der Beschützer!", offenbarte der gebürtige Münchner. Zwar sei allen Familienmitgliedern das Wohlbefinden der Jüngsten wichtig – doch im Gegensatz zu Wilson Gonzalez (29), dem ältesten Sohn der Familie, sei er um einiges "strenger", was die Partner seiner kleinen Schwester angeht. Cheyennes Privatsphäre bedeute ihm viel, daher wolle er sich zu ihrer Beziehung nicht äußern.

Doch wie steht es eigentlich um Wilsons eigenes Liebesleben? Da der 27-Jährige beruflich einiges um die Ohren hat, ist er aktuell solo. Erst im August startete Jimi Blue ein neues Projekt und eröffnete seine eigene Bar in Berlin. Darüber kann er nur Positives berichten: "Die Bar läuft sehr gut. [...] Es kommen Stück für Stück auch immer mehr Events!"

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund im Juni 2019

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht

AEDT/WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht bei der Verkostung seiner Weine

