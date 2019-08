Jetzt ist Jimi Blue Ochsenknecht (27) unter die Gastronomen gegangen! Eigentlich kennt man den Sohn von Uwe (63) und Natascha Ochsenknecht (55) als Musiker und Schauspieler. Im vergangenen Frühling versuchte der 27-Jährige dann etwas ganz Neues: Er produzierte seinen eigenen Wein! Doch Winzer, Sänger und Filmstar war dem Beau wohl noch nicht genug: Jetzt hat Jimi Blue auch noch seine eigene Bar eröffnet!

Promiflash traf den DJ am Donnerstagabend bei der großen Eröffnungsfeier von "BAR bOx" in Berlin. Jimi war bester Laune und mächtig stolz auf sein neuestes Projekt. Das ließen sich natürlich auch sein Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (29), seine kleine Schwester Cheyenne (19) sowie Mama Natascha nicht entgehen – der Support rührte den gebürtigen Münchner zutiefst: "Ich freue mich, dass so viele da sind – Freunde und Familie."

Für Jimi ging an diesem Abend ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. "Es war schon immer mein Traum, eine Bar aufzumachen", verriet er im Promiflash-Interview. Was denkt ihr, könnte sein Laden ein Erfolg werden? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Wenzel, Georg / ActionPress Jimi Blue Ochsenknechts "BAR bOx“ in Berlin

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht bei der Eröffnung der "BAR bOx“

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de