Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (29) durchleben gerade eine spannende Zeit! Noch in diesem Jahr erwarten die ehemalige Bachelorette und der Schauspieler ihr erstes gemeinsames Kind. Eine Wohnung für ihre kleine Familie hat das Pärchen bereits bezogen. Doch das ist nur ein Punkt auf der To-do-Liste werdender Eltern. Ein Name für das Kind muss ebenfalls her! Haben sich die beiden schon auf einen Vornamen einigen können?

Im Promiflash-Interview verrät Anna, welchen Namen sie schon immer sehr mochte. "Was ich zum Beispiel total toll fand, war der Vorname für ein Mädchen Emma – bis dann meine beste Freundin einen Hund hatte und ihn so genannt hat", lacht die Musicaldarstellerin. Es gebe bei ihr und Marc drei Namen, die in der Endauswahl stehen. Erst wenn sie das Baby sehen, würden sie sich entscheiden, welcher von den dreien am besten passt.

Außerdem bleibt weiterhin offen, ob das Pärchen ein Mädchen oder einen Jungen bekommt. Sie und der ehemalige Verbotene Liebe-Star wissen das Geschlecht ihres Babys zwar schon, machen daraus aber noch ein kleines Geheimnis.

Promiflash Anna Hofbauer auf dem kinderTag 2019

Instagram / anna_hofbauer.official/ Anna Hofbauer in der 23. Schwangerschaftswoche

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel im August 2019

