Ist Anna Hofbauers (31) erstes Kind ein Junge oder ein Mädchen? Ende Juli wurde bekannt, dass die ehemalige Bachelorette und ihr Freund Marc Barthel (29) ein Baby erwarten. Bis zur Geburt hat das verliebte Paar noch einige Wochen Zeit und lässt die Fans mit gelegentlichen Updates an der Schwangerschaft teilhaben. Welches Geschlecht ihr Sprössling hat, haben Anna und Marc noch nicht verraten – wissen es die werdenden Eltern überhaupt?

Am Donnerstag besuchte die 31-Jährige, die aktuell fast im achten Monat ist, das kinderTag-Event in Berlin und plauderte mit Promiflash über ihre Schwangerschaft. Auch das Geschlecht ihres ersten Nachwuchses war Thema: Freuen sich Anna und Marc auf einen Sohn oder doch auf eine Tochter? "Wir wissen, was es wird, wir wollten's eigentlich relativ schnell wissen. Aber das bleibt unser Geheimnis", machte es die Schauspielerin spannend.

Etwas ausführlicher gab die werdende Mutter dagegen einen Einblick in ihre bisherige Zeit mit Baby an Bord. Insgesamt habe sie "eine unglaublich entspannte Schwangerschaft", erklärte Anna – doch die Anfangszeit forderte sie ganz schön heraus: In den ersten Monaten sei ihr oft sehr schlecht gewesen. "Aber ich habe zu der Zeit geprobt und auch gedreht, sodass ich wusste, ich muss jetzt irgendwie funktionieren. Aber nach den ersten drei Monaten war alles vorbei und mir geht es wirklich, toi toi toi, hervorragend", schilderte sie.

