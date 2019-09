Im Frühjahr feierte Evgeny Vinokurov (28) seine Let's Dance-Premiere: Er und sein prominenter Schützling Evelyn Burdecki (31) tanzten sich in der 12. Staffel der TV-Show auf den fünften Platz. Was bisher aber kaum einer wusste: Evgeny ist nicht nur Profitänzer, sondern auch als Unternehmer tätig – zumindest war er es bis vor Kurzem: Er hat seinen Job jetzt an den Nagel gehängt!

In einem langen Post auf Instagram erklärte Evgeny seine Entscheidung: "Seit drei Jahren arbeite ich im Bereich Banking Consulting und heute habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Traum weiter leben und ich nicht die Arbeit machen will, die mir keinen Spaß bringt." Zwar seien es drei gute Jahre gewesen, jedoch habe er sich ständig wie ein Vogel im Käfig gefühlt. Lange habe der 28-Jährige sich nicht getraut, diesen Schritt zu wagen – umso befreiender ist das Gefühl nun für ihn: "Es ist grandios. Ich werde jetzt meinen Kindheitstraum weiter leben und ich bin unglaublich froh darüber." Der Tanzlehrer riet auch seinen Fans dazu, keine Angst davor zu haben, etwas Neues anzufangen.

Beim Namen nannte er seinen Traum zwar nicht, doch schon während der "Let's Dance" hatte Evgeny von seinen Zukunftsplänen erzählt: Er wolle ein Comeback als Turniertänzer wagen. Bereits in seiner Jugend hatte er an Wettbewerben teilgenommen und wurde unter anderem als Vizeweltmeister, Vizeeuropameister und Deutscher Meister im Standard ausgezeichnet.

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Viertelfinale 2019

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov im August 2019

Instagram / evgenyvinokurov Lynn Doan und Evgeny Vinokurov beim Dance Würzburg-Event

