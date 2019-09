Klaudia Giez (23) ist im absoluten Hochzeitsfieber! Dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihrem Partner Felipe Simon unbedingt das Jawort geben will, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Sie hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, ihrem Freund einen Antrag zu machen. Aber Felipe kam ihr zuvor und stellte dem Model die Frage aller Fragen. Promiflash traf Klaudia und ihren Verlobten auf der Glow in Berlin zum Interview – im Gespräch verriet sie, ob ihre Trauung womöglich sogar von einem Kamerateam begleitet wird!

"Ich könnte es mir schon vorstellen", sagte die 23-Jährige. Zwar sei eine Hochzeit etwas sehr Privates, dennoch sei das Paar nicht abgeneigt, die Zeremonie zumindest auf YouTube festzuhalten. "Ich kann mir schon vorstellen, dass wir viele Leute einladen, wer filmen möchte, kann auch filmen, das ist ja auch schön und einmalig. Deswegen muss es schon irgendwie festgehalten werden", meinte Klaudia.

Die Gästeliste könnte tatsächlich ziemlich lang werden. Immerhin denkt die quirlige Beauty darüber nach, einige Fans zu den Feierlichkeiten einzuladen. "Ich muss mal gucken, was mein Taschengeld sagt. Ich meine, das ist ja schon viel Geld und ich kann es jetzt planen, aber wie genau ich es dann wirklich umsetze, weiß ich noch nicht", erzählte sie abschließend.

Bieber, Tamara / ActionPress Felipe Simon und Klaudia Giez auf der Glow 2019

Nicole Kubelka / Future Image Klaudia Giez und Felipe Simon 2019 in Berlin

AEDT/WENN.com Klaudia Giez bei der "Aladdin"-Premiere in Berlin

