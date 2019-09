Riesenaufregung um Lauren Goodger (33)! Am 2. September war die Großmutter der Reality-Darstellerin verstorben. Ihre Trauer hat der ehemalige "The Only Way Is Essex"-Star seitdem öffentlich geteilt. Vor wenigen Tagen hatte Lauren dann auch offenbart, dass ihre Oma am Mittwoch beigesetzt werde. Statt die Beerdigung aber im engsten Familienkreise zu verbringen, dokumentierte die Beauty-OP-Liebhaberin diese auf ihrem Social-Media-Kanal. Dafür bekam Lauren nun einen Shitstorm im Netz!

In ihrer Instagram-Story soll Lauren laut Daily Mail nicht nur einen Clip von den Anwesenden, den sie mit den Worten “Wir lieben dich, Nanny” versah, veröffentlicht haben. Sie teilte auch Bilder des Leichenwagens und des Grabes ihrer Großmutter. Zu viel für ihre Community: “Sogar am Tag der Beerdigung ihrer eigenen Großmutter snappt Lauren Goodger Bilder von sich selbst”, “Nur Lauren Goodger kann eine Beerdigung als Gelegenheit für Schnappschüsse wahrnehmen” und “Wow, wir haben jetzt alles gesehen. Lauren Goodger filmt und posiert auf der Beerdigung ihrer Oma. Es ist nichts mehr privat. Was für eine traurige Welt, in der wir leben” waren nur drei der harten Urteile der Twitter-User.

Lauren selbst hat sich zu dem Shitstorm bisher noch nicht geäußert. Sie erklärte allerdings in ihrer Instagram-Story, zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht zu haben: “Ich habe meine Oma verloren und die Beerdigung war gestern.” Deshalb habe sie für ihren Geburtstag einen Tag nach der Beisetzung auch keine Pläne gehabt.

Getty Images Lauren Goodger im Juni 2018

Lia Toby / WENN.com Lauren Goodger bei den Beauty Awards by OK! 2018

Instagram / laurenrosegoodger Lauren Goodger in London

