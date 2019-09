Schauspieler, Model, Kneipen-Besitzer – beruflich scheint es für Jimi Blue Ochsenknecht (27) aktuell richtig rund zu laufen! Doch hat der Sohn von Natascha (55) und Uwe Ochsenknecht (63) auch privat sein Glück gefunden? Was sein Liebesleben angeht, gibt er sich tatsächlich sehr geheimnisvoll – Schlagzeilen über Beziehungen und Liebeleien sucht man vergeblich. Nicht nur öffentlich hält er sich zu diesem Thema bedeckt: Selbst seinen Eltern gegenüber hüllt sich Jimi in puncto Ladys lieber in Schweigen.

"Die erste Freundin war eher so ein bisschen heimlich, die habe ich meinen Eltern tatsächlich nicht vorgestellt", gab Jimi auf dem roten Teppich beim kinderTag 2019 in Berlin gegenüber Promiflash preis. Nur sein Bruder Wilson Gonzalez (29) habe von seiner Flamme gewusst, der Rest der Familie habe nix geahnt. "Aber ich habe sowieso meinen Eltern nur ganz selten eine Frau vorgestellt, weil ich nicht wirklich der Beziehungstyp war und immer Single war", plauderte der 27-Jährige aus.

Er "war" also immer Single – hat sich etwas an seinem Beziehungsstatus getan? Nö, der Berliner sei noch immer auf der Suche nach seiner Mrs. Right. "Wenn ich meinen Eltern jemanden vorstelle, dann sollte das schon eine Frau sein, mit der ich eine ernsthafte Beziehung habe", stellte Jimi abschließend klar.

Mischke,Andre Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht auf der Berlinale

Splash News Jimi Blue Ochsenknecht bei der Eröffnung seiner Bar "Bar bOx"

AEDT/WENN.com Wilson Gonzalez, Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht im Mai 2019 in Berlin

