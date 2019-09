Das Warten hat bald ein Ende! Im April legte die Medical-Serie Nachtschwestern einen erfolgreichen Start hin. Als Krankenschwester Samira Akgün feierte darin die ehemalige GZSZ-Darstellerin Sila Sahin (33) ein gelungenes Serien-Comeback. Bereits vor wenigen Monaten kündigten die Darsteller eine zweite Staffel des beliebten Formats an – und siehe da: Auch in der nächsten Season müssen die Fans auf Sila nicht verzichten!

Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündete, hat der Dreh für die neuen "Nachtschwestern"-Episoden in Berlin bereits begonnen. Bis Dezember 2019 werden die Dreharbeiten zum Erfolgsformat dauern. Die 33-Jährige sei wieder mit von der Partie. Laut Mitteilung werde die Babypause der Zweifachmama in den Drehplan integriert. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist für das kommende Jahr geplant.

Neben den alten Gesichtern gesellen sich aber auch neue, nicht gerade unbekannte Darsteller zum Cast dazu, zum Beispiel Linda Marlen Runge (33)! Von 2013 bis 2018 spielte Linda in "GZSZ" die Anni Brehme. Als Assistenzärztin Dr. Leonie Mertens wird sie nun bei den "Nachtschwestern" für frischen Wind sorgen. Freut ihr euch schon auf die neue Staffel? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Christoph Assmann Dr. Jan Kühnert (Marc Dumitru), Samira Akgün (Sila Sahin-Radlinger) in "Nachtschwestern"

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Actionpress/ Michael Ukas Linda Marlen Runge im Mai 2017

