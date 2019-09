Heidi Klum (46) zeigt mal wieder viel nackte Haut! Das Topmodel präsentiert in den sozialen Medien und auf dem roten Teppich stets gerne, was es zu bieten hat: In einem knappen Minikleid gab die Wahlamerikanerin zuletzt bei den MTV Video Music Awards den Blick auf ihre schlanken Model-Beine und ihr üppiges Dekolleté frei. Und nun zog die Germany's next Topmodel-Chefin bei einem Event am Sonntagabend wieder alle Blicke auf sich!

Auf einer Afterparty der Emmy Awards war Heidi am Wochenende zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (30) zu Gast – und ihr Look hatte es dabei in sich: Die Blondine trug ein bodenlanges Kleid, das ihre Beine zwar verdeckte, dafür gab das Outfit obenherum aber viel preis. Ein tiefer Ausschnitt legte die Brüste der 46-Jährigen, die sie mit einem Augenzwinkern "Hans und Franz" nennt, fast zur Hälfte frei. Tokio-Hotel-Gitarrist Tom entschied sich hingegen für einen schlichten dunklen Anzug.

In den sozialen Medien hatte Heidi ihren Fans zuvor sogar noch tiefere Einblicke gewährt: Auf einem Flitterwochen-Schnappschuss vom August war ein Teil von ihren Brustwarzen zu sehen gewesen! Zwar hatte das Model den Großteil seines Körpers mit einem Handtuch bedeckt – den Nippel-Blitzer konnte es trotzdem nicht verhindern.

Getty Images Heidi Klum 2019 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2019

Collage: Instagram Collage: Heidi Klum im August 2019

