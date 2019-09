Herzogin Kate (37) muss sich nicht darum sorgen, mit knittriger Kleidung aus einem Flieger zu steigen! Die Liebste von Prinz William (37) ist bekannt dafür, immer den richtigen Riecher zu haben, wenn es um das Thema Fashion geht. Mit körperbetonten und farbenfrohen Roben gilt sie als Trendsetterin. Dabei greift sie nicht unbedingt auf günstige Mode zurück. Ihre teuren Designer-Teile in einem Koffer zu transportieren, wo sie ungeliebte Falten schlagen – nicht mit Kate: Ihre Kleider belegen sogar einen eigenen Platz im Flugzeug!

In der neuen Doku "Secrets of the Royal Flight" des britischen Fernsehsenders Channel 5 berichtete die Korrespondentin des Königshauses Emily Andrews davon, wie es ist, mit den Royals zu reisen. "Ich war in einem Flugzeug mit Kate. Ihre Klamotten besetzten einen ganzen Sitz, damit sie nicht zerknittern", plauderte sie in der Sendung aus. "Sie werden nicht in einen Koffer gequetscht, damit dieser mit denen der anderen umhergeschmissen wird", stellte sie schließlich die Unterschiede zwischen "normalen" Fluggästen und Kate heraus.

Des Weiteren genießen die Mitglieder der Blaublüter-Familie noch andere Vorteile, wenn es um das Reisen per Flugzeug geht. Sie müssten sich nicht an die Flüssigkeitsbeschränkung von 100 Millilitern im Handgepäck halten, verriet die Expertin außerdem.

Getty Images Herzogin Kate auf einer Veranstaltung in Peckham (London)

SIPA PRESS / Action Press Herzogin Kate im März 2019

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2019

