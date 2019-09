Eine neue Liebe für Olly Murs (35)? Erst im März erklärte der Sänger, er habe den Promi-Damen endgültig abgeschworen. Eine Frau, die auch im Rampenlicht stehe, käme für ihn nicht mehr infrage, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte über Beziehungen zu Melanie Sykes (49) oder Caroline Flack (39) gab. Nachdem es zuletzt auch mit Love Island-Star Zara McDermott nicht klappte, reichte es ihm endgültig – nun hat er sich offenbar eine Frau aus einem ganz anderen Business geangelt.

Wie die britische Daily Mail berichtet, soll Olly einen romantischen Ausflug mit der 27-jährigen Bodybuilderin Amelia Tank, die unter dem Spitznamen “Tank the Bank” an Bodybuilder-Wettkämpfen teilnimmt, planen. Auch habe er sie ins Studio von The Voice UK eingeladen, damit sie die Show aus dem Publikum mitverfolgen kann. Die beiden sollen sich Berichten zufolge seit rund drei Monaten daten. Zunächst trafen sie sich eher heimlich, doch nun scheinen sie etwas offener mit ihren Gefühlen füreinander umzugehen. Ein offizielles Liebes-Statement gab es von den beiden aber noch nicht.

Amelia ist übrigens nicht nur Bodybuilderin. Nebenher arbeitet sie ganz bodenständig in einer Bank. Doch ihre Leidenschaft gehört dem Sport. Sie gewann bereits verschiedene Wettbewerbe und trainiert dreimal die Woche für ihre gestählte Figur. Kennengelernt haben sollen sich die beiden übrigens über Social Media – nachdem Olly auf ihre sexy Fotos aufmerksam wurde.

Getty Images Olly Murs im April 2019 in Borehamwood, England

Getty Images Olly Murs in Birmingham

Getty Images Collage: Olly Murs beim Photocall zum UK-"The Voice"-Finale

