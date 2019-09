Sie wollen noch vor der Paarungs-Zeremonie ihr Couple lösen! Seit wenigen Tagen sind Julia Oemler und Nachzügler Sidney Wolf bei Love Island offiziell verkuppelt. Doch seit gestern kriselt es gewaltig bei den beiden. Grund: Sidney ist der Meinung, dass Julia nur eine Show abziehen würde und nicht nach der wahren Liebe sucht. Genau deshalb wollen die zwei nicht mehr gemeinsam das Projekt als Paar auf der Liebesinsel bestreiten!

In einem klärenden Vier-Augen-Gespräch will vor allem die 25-Jährige retten, was nicht mehr zu retten ist – sie wolle den charmanten Muskelmann unbedingt kennenlernen. Für Sidney ist aber klar, dass das nichts mehr wird. "Du suchst mehr Aufmerksamkeit. Ich kann dir die Aufmerksamkeit nicht geben", macht er deutlich. Er könne einfach nicht den Schalter umlegen. Für die beide gibt es nur noch eine Lösung, sie wollen ihr Couple auflösen.

Im Sprechzimmer macht das Duo es dann offiziell. Doch der "Ibiza Dairy"-Star machte es auch noch mal gegenüber seinen Bros deutlich: "Ich brauche nicht aus Krampf mit jemandem zusammen zu sein. Ich bin 32, ich weiß was ich will. Ich brauche nicht jemanden, der die ganze Zeit meine Energie raubt", stellt er klar.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Sidney und Julia

RTL II/Magdalena Possert Julia und Sidney bei einem "Love Island"-Spiel

RTL II / Magdalena Possert Sidney Wolf, Model

