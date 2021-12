Julia Oemler lässt kein gutes Haar an der Temptation Island V.I.P.-Kandidatin Emmy Russ (22)! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Udo Bönstrup (27) stellen sich in dem Flirtformat dem ultimativen Treuetest. Obwohl die Influencerin es in der Villa mit den Verführern selbst ordentlich krachen ließ, schien sie dennoch eifersüchtig zu sein, als sich ihr Liebster mit Single-Lady Julia das Bett teilte. Die Leipzigerin kann das allerdings überhaupt nicht nachvollziehen: Im Promiflash-Interview findet sie harte Worte für Emmy!

"In meinen Augen hat eine Emmy einfach gar nichts mehr zu melden", wetterte die 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Udo habe sich ihr gegenüber stets anständig verhalten, und deshalb könne sie auch nicht verstehen, weshalb Emmy am Lagerfeuer so eifersüchtig reagiert und die anderen Verführerinnen sogar beschimpft habe. "Diese Person ist für mich niveau- und respektlos. [...] Für mich hat sie einfach ein schwaches Ego, welches sie versucht aufzuwerten, indem sie andere schlecht macht", stellte Julia klar.

Emmy selbst ließ in der Frauenvilla ebenfalls nichts anbrennen: Sie duschte sogar mit dem einstigen Are You The One?-Kandidaten Dominik Szekely Brcic! Dass Udo am Lagerfeuer solche Szenen seiner Liebsten zu sehen bekam, tue Julia total leid: "So was wünscht man niemandem." Trotzdem habe Emmys Verhalten sie nicht wirklich überrascht. "Geschockt war ich nicht wirklich, da es mir völlig klar war, was passieren wird", meinte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin abschließend.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de