Diese Love Island-Beauty hat schon Reality-TV-Erfahrung! Am Sonntag machte Lina Schrader als "Granate" die Liebesinsel in der TV-Show unsicher. Die schöne Blondine war ordentlich auf Flirtkurs und entführte Muskelmann Mischa Mayer gleich mal auf ein Kennenlern-Date – davon war dessen Partnerin Ricarda Raatz selbstverständlich alles andere als begeistert. Schon lange bevor die Wuppertalerin auf "Love Island" für Ärger unter den Mädels sorgte, hatte sie allerdings ganz andere TV-Pläne: Lina bewarb sich schon zwei Mal bei Germany's next Topmodel!

Ursprünglich wollte die Studentin also keine "Love-Island-Granate", sondern lieber eines von Heidi Klums (46) Mädchen werden. 2013 hatte sich die damals 16-Jährige zum ersten Mal bei dem Model-Casting beworben. Zwei Jahre später versuchte sie es noch einmal. "Ich gucke die Show schon all die Jahre. Ich wollte schon immer mitmachen", plauderte Lina damals gegenüber der Zeitung Ruhr Nachrichten aus. Beide Male konnte sie Heidi mit ihren Modelqualitäten nicht überzeugen. Ob es jetzt bei den "Love Island"-Jungs klappt?

Aber was erwartet die flirtwütigen Männer auf der Kuppel-Insel mit Neuzugang Lina? Vor ihrem Einzug in die TV-Show verriet sie im Gespräch mit der Zeitung: "Ich habe in der Vergangenheit oft zu schnell geglaubt, verliebt zu sein, obwohl ich es dann doch nicht war. Damit habe ich natürlich den einen oder anderen enttäuscht, was ich auch bereue."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Lina Schrader und Mischa Mayer bei "Love Island"

Love Island, RTL II Lina, Dana und Vivien bei "Love Island" 2019

Instagram / linaschrdr Lina Schrader, "Love Island"-Kandidatin 2019

