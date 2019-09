Ricarda Raatz fährt die Krallen aus! Bislang stand die Love Island-Kandidatin in der Kuppelshow auf der Sonnenseite: Vom ersten Tag an waren die Marketing-Studentin und Muskelmann Mischa Mayer unzertrennlich, sogar eine gemeinsame Übernachtung in der Privatsuite gab es für das Duo schon. Jetzt, da ihr Liebesglück in Gefahr schwebt, zeigt Ricarda aber explosiv, dass in ihr selbst buchstäblich Granaten-Potenzial schlummert!

Die 27-Jährige musste zusammen mit Samira und Melissa hilflos zusehen, wie die Neuankömmlinge Lina, Dana und Vivien ihnen die Männer auf Kennenlern-Dates entführten. Zu viel für das brünette Trio: Ricarda und Samira schimpften gewaltig über die frische Konkurrenz und wollten sich nicht einmal die Namen der drei Damen merken. "Ich nehm' die morgen auseinander", lautete Ricardas Kampfansage dann in der Vorschau auf die kommende Folge. "Wir gehen da jetzt rein und schnappen uns unsere Männer zurück. Die Frauen können einpacken", erklärte sie weiter. Dabei scheint es bislang, als müsse sie sich gar keine Sorgen um Mischa machen, der sein Rendezvous mit Lina hatte.

Im Promiflash-Interview vor Show-Beginn hatte die Model-Schönheit sich noch als "generell gar nicht eifersüchtig" bezeichnet – doch da hatte Ricarda auch noch keine vergleichbare Situation wie aktuell mit den "Granaten" erlebt. "Wenn eine Frau versucht, mir meinen Mann wegzuschnappen, dann kann sie es ja gerne versuchen. Aber ich denke mal, dass der Mann [...] schnell merken wird, dass er schnell wieder zu mir zurückkommen wird. Weil ich ja einfach viel cooler bin", hatte sie entspannt mit einem Lächeln erklärt.

