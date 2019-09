Strenge Regeln und viel Wirbel um ihre Person? Für Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und ihr Söhnchen Archie Harrison nicht erstrebenswert! Pünktlich zum Beginn dieser Woche leiteten die Sussexes ihre erste große Reise als dreiköpfige Familie ein. Der ehemalige Party-Prinz und die einstige Suits-Darstellerin landeten am Montag mitsamt Anhang auf dem afrikanischen Kontinent, ihr erster Stopp: Südafrika. Dort will das Ehepaar die Ärmel hochkrempeln und was bewegen – dabei soll auf Knicksen und Verbeugen verzichtet werden!

Wie Vanity Fair berichtete, wollen Harry und Meghan mit ihrer Reise nämlich wirklich was bewegen. "Wir sind hier, um zu arbeiten", sollen sie laut einer Quelle in ihrem engsten Umfeld gesagt haben. "Die Reise wurde monatelang geplant und es wurde viel harte Arbeit ins Programm gesteckt. Ihre Königlichen Hoheiten wollen vor Ort ernsthafte Arbeit leisten, insbesondere auf Gemeindeebene", plauderte der Insider weiter aus. Das übliche Protokoll soll dabei in weite Ferne rücken – immerhin wolle das Duo aufrichtig an Projekten arbeiten, die ihnen etwas bedeuten.

Auch mit dem Dress-Code nimmt es Meghan während des Trips etwas lockerer. Beim Besuch des District Six Museum präsentierte sich die 38-Jährige in ihrem blauen Midikleid Veronica Beard – das trug sie bereits vergangenen Oktober, als sie im schwangeren Zustand mit ihrem Göttergatten durch Neuseeland getourt war.

Getty Images Herzogin Meghan in Nyanga, Südafrika

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt, September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry während ihrer Südafrikareise

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de