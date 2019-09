Herzogin Meghan (38) begeistert mit ihrer Kleiderwahl! Die Ehefrau von Prinz Harry (35) ist zusammen mit ihrer kleinen Familie seit Montag auf großer Südafrika-Tour. Dabei zog die Mutter von Klein-Archie schon bei ihrem ersten Termin im Stadtteil Nyanga mit ihrem vegan hergestellten Wickelkleid aus traditionellem afrikanischen Stoff alle Blicke auf sich. Auch beim nächsten Stop sorgte sie mit ihrem Outfit für Aufsehen, denn: Meghan kramte ein bereits getragenes Dress wieder hervor!

Beim Besuch des District Six Museum präsentierte Meghan sich mit einem Midikleid in kräftigem Blau von Veronica Beard. Eingefleischte Royal-Fans wissen bei dem Anblick auf Anhieb: Auf diesen Look hatte die ehemalige Suits-Darstellerin schon im Oktober 2018 bei ihrem Trip nach Neuseeland gesetzt, als sie im dritten Schwangerschaftsmonat gewesen war. Auch ihre schwarzen Espadrilles der Marke Castañer sah man nicht das erste Mal. Bei einem Auftritt in Australien im vergangenen Jahr waren sie ebenfalls zum Einsatz gekommen.

Das Paar gab an diesem Tag aber nicht nur styletechnisch eine Topfigur ab. Die Eltern zeigten sich bei einem Tanz sowohl bestens gelaunt als auch sehr vertraut miteinander und mit den Einheimischen. Sie unterhielten sich angeregt und verteilten Umarmungen, wie auf Fotos zu sehen ist.

