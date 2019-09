Auszeit vom Elternalltag für Bastian Schweinsteiger (35) und Ana Ivanovic (31)! Ende August verkündeten der Fußballer und die ehemalige Tennisspielerin mit einem zuckersüßen Schnappschuss: Ihre kleine Familie hat Zuwachs bekommen! Die beiden Sportler sind nun stolze Eltern von zwei Söhnen. Trotz der Rasselbande zu Hause soll die Zweisamkeit aber nicht zu kurz kommen: Das Paar gönnte sich jetzt ein paar einsame Stündchen bei einem stilvollen Date.

Auf Instagram postete der 35-Jährige ein Pic, auf dem er adrett gekleidet, schick frisiert und mit den Händen in den Hosentaschen lässig in die Kamera lächelt. An seiner Seite: seine Frau Gemahlin im zauberhaften schwarzen Sommerkleid mit gelbem Blumenmuster und in feinen Stilettos. Auch die frischgebackene Zweifachmama strahlt bis über beide Ohren. "Ein besonderer Date-Abend mit meiner wundervollen Ehefrau", schrieb der Kicker zu dem romantischen Pärchen-Pic.

Die Strapazen der Geburt sind Ana kein bisschen mehr anzusehen. Bereits eine Woche nach der Entbindung zeigte sich die serbische Schönheit wieder rank und schlank in engen Leggings und mit legerer Cap. Auch jetzt zeigen sich die Follower wieder begeistert von dem Duo. "Ihr seht beide so hübsch aus", lautete ein Kommentar. "So ein schönes Bild von euch beiden", schrieb ein weiterer Fan des Paars.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovics Sohn

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic mit ihrem Sohn, September 2019

