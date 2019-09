Gibt es vielleicht bald ein Wiedersehen mit längst ausgeschiedenen Kandidaten? Bei Love Island ist die zweite Halbzeit angebrochen – und in den vergangenen zwei Wochen ist viel passiert. So mussten bereits so einige Islander ihre Koffer packen und aus der Villa ausziehen, weil sie entweder keinen Partner fanden – oder schlichtweg von dem Publikum via Netz-Voting rausgewählt wurden. Doch funktioniert das vielleicht auch andersherum? In einer Umfrage konnten die Zuschauer abstimmen, welchen Single sie aus der aktuellen Staffel am meisten vermissen – ob die Produktion diese Sehnsucht wohl auch stillen will?

In der "Love Island"-App können Fans regelmäßig ihre Meinung zu bestimmten Sachverhalten auf der Liebesinsel kundtun. Die Frage zur aktuellen Folge lautete diesmal: "Ex-Islander: Wer fehlt dir am meisten?" Das Ergebnis fällt recht eindeutig aus: Die Zuschauer verzehren sich nach einem Wiedersehen mit Dennis Glanz, der satte 45 Prozent aller Stimmen absahnen konnte, und Dijana Cvijetic, die immerhin 25 Prozent der abstimmenden Sendungs-Liebhaber für sich gewinnen konnte.

Ob RTL II diese Comeback-Wünsche erhört? Schließlich hatten schon einige Umfragen auf dem Portal eine Wirkung auf den Verlauf der Sendung. So wurden erst am Dienstag mit Denise Bröhl und Philipp Laicher zwei Teilnehmer nach Hause geschickt, die bei den Usern am wenigsten Sympathiepunkte sammeln konnten.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis und Dijana, "Love Island"-Kandidaten 2019

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz, Ex-"Love Island"-Kandidat

