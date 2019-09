Denise Kappès (29) stand ihren Fans Rede und Antwort zu persönlichen Fragen! Vor etwa einem Monat ging die ehemalige Bachelor-Kandidatin unter die YouTuber: In ihren Videos spricht sie zum einen über Beauty- und Fashion-Themen – zum anderen gibt sie intime Einblicke in ihr Privatleben. Vergangene Woche veröffentlichte die Brünette ein Video, in welchem sie Zuschauerfragen beantwortete – bei dieser Gelegenheit verriet Denise, dass sie ihren leiblichen Vater erst mit 17 Jahren kennenlernte!

In dem YouTube-Clip erklärte die Mutter eines Kindes, dass die Trennung ihrer Eltern nicht ganz problemlos verlaufen war und sie ihren Vater deshalb die ersten Jahre ihres Lebens gar nicht kannte. Auf eigene Faust jedoch machte sie seinen Namen und seine Adresse ausfindig und stattete ihm heimlich einen Besuch ab. "Das war ein Tag, den ich niemals vergessen werde, wie ich da an der Tür geklingelt habe, nebenbei noch mit meiner Oma telefoniert habe", erzählte die TV-Bekanntheit. Ihr mutiger Schritt hat sich gelohnt: Sie und ihr Papa haben sich besser kennengelernt und inzwischen ein tolles Verhältnis zueinander. "Er ist für mich mein Vater!", erklärte Denise. Bald geht es für die zwei sogar in den ersten gemeinsamen Urlaub: Zusammen mit ihrer Halbschwester, ihrem Sohn Ben-Matteo Kappés und ihrem Partner Henning Merten fliegen sie in die Türkei.

In dem Video zeigt Denise viel Verständnis für die damalige Situation ihrer Eltern. Sie könne es gut nachvollziehen, da sie ähnliche Probleme mit ihrem Ex Pascal Kappés (29) habe. Aktuell sei ihr Verhältnis aber besser: "Ich bin froh, dass es jetzt im Moment auf eine gesunde Basis läuft", erklärte sie. Die Situation scheint sich wirklich entspannt zu haben. Erst kürzlich fand Denise herzliche Worte für Pascals neue Freundin Lea: "Sie war einmal hier, als Pascal Ben besucht hat, da haben wir alle zusammen Kaffee getrunken. Das, was ich von ihr kennengelernt habe, kam mir sehr nett vor", sagte sie.

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Pascal Kappés Pascal Kappés

