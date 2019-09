Endlich leben Dominik Bruntner (26) und Jolina Fust (22) unter einem Dach! Erst im Sommer machten es der einstige Mister Germany und die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin offiziell: Sie sind ein Liebespaar! Nur wenige Monate nach dem Paar-Outing kündigten die beiden Turteltauben dann auch schon an, zusammenziehen zu wollen. Gesagt, getan: Dominik und seine Jolina freuen sich jetzt über ein gemeinsames Zuhause!

Am Mittwoch packten die beiden Models die letzten Kartons in den Umzugstransporter und machten sich auf den Weg! Die verregnete Fahrt von Hamburg nach Baden-Württemberg dokumentierten die zwei Social-Media-Stars fleißig für ihre Instagram-Follower. Dazu gab es ein verkuscheltes Pärchen-Pic aus dem Wagen, zu dem der 26-Jährige schrieb: "Endlich ist der Tag gekommen: Jolina und ich ziehen heute zusammen. In Stuttgart angekommen wollten sie auf den großen Schritt anstoßen. Das klitzekleine Problemchen dabei: In dem Umzugschaos konnten sie am Ende den Wein nicht mehr finden.

Auch die blonde Beauty meldete sich im Netz zu Wort und ließ in einem Post die vergangenen Stunden Revue passieren: "Die letzten Tage waren ziemlich nervenaufreibend, viel zu organisieren, planen, packen und natürlich noch viel Besuch von Family und Friends", lauteten ihre Zeilen. Sogar Abschiedstränen sollen geflossen sein. Die Vorfreude auf das gemeinsame Einräumen und Dekorieren sei aber riesig.

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust, TV-Stars

Anzeige

Getty Images Dominik Bruntner und Jolina Fust lächeln bei der Red Summer Night by Bunte

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de