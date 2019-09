Ganz große Gefühle! Der frühere “Love Island”-Teilnehmer Chris Hughes und Jesy Nelson (28), Sängerin der Girlband Little Mix, scheinen die Liebe fürs Leben gefunden zu haben. Das Paar, das seit neun Monaten gemeinsam durch dick und dünn geht, kann sich vorstellen, für immer zusammen zu sein. Wie Chris jetzt in einem Interview verriet, läuft es zwischen ihm und seiner 28-jährigen Musiker-Freundin so gut, dass die beiden sogar schon übers Heiraten nachdenken.

Der 26-Jährige verriet im Gespräch mit der The Sun: “Wir wollen beide heiraten. Wir haben uns gefunden und haben unendlich großen Respekt füreinander. Wir sind richtige Familienmenschen und lieben die Familie des anderen. Ich bin bereit, sesshaft zu werden und ich glaube, das ist sie auch”, schwärmte Chris.

Die perfekte Hochzeit kann er sich übrigens auch schon vorstellen, auch wenn die zwei offenbar noch nicht über Einzelheiten gesprochen hätten: “Ich bin traditionell – ich möchte eine schöne kirchliche Hochzeit und ich glaube, dass Jesy dafür auch offen ist. Ich mag es traditionell. Im Ausland zu heiraten, wäre nichts für mich.” Einen Heiratsantrag gab es für Jesy trotz dieser verliebten Worte allerdings noch nicht.

Instagram / jesynelson Chris Hughes und Jesy Nelson in Portofino

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Chris Hughes

Instagram / jesynelson Chris Hughes und Jesy Nelson in Portofino

