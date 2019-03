Jetzt ist es offiziell! Beruflich läuft es für Jesy Nelson (27) hervorragend – mehrere Brit Awards, 2019 geht es mit ihrer Band Little Mix auf Tour. Und auch privat dürfte die Welt der Sängerin momentan voller Herzchen sein. Denn nach der Trennung von Harry James ist die Musikerin nun wieder frisch verliebt. Sie und Love Island-Star Chris Hughes teilen ihre Liebe jetzt mit der ganzen Welt!

"Du liebst mich", sagt Jesy jetzt in einem gemeinsamen Instagram-Clip. "Ich glaube, ich habe die große Liebe gefunden. Ich glaube, dass ich dafür zwei Jahre gebraucht habe", freut sich Chris in einem weiteren Video. Weitere Szenen aus Social-Media-Aufnahmen zeigen, wie nah sich die beiden stehen und wie sie vertraut miteinander scherzen. So hält der Reality-Hottie beispielsweise einen High Heel in der Hand und erklärt strahlend: “Meine Cinderella hat ihren Schuh gefunden”.

Damit scheint Chris deutlich machen zu wollen: Jesy hat ihren Märchenprinzen gefunden! Bereits vor rund einem Monat kamen zum ersten Mal die Gerüchte auf, dass es zwischen den beiden gefunkt haben soll. Auch wenn sie sich laut eines Insiders bereits vor einigen Wochen ineinander verliebt haben sollen und viel Zeit miteinander verbringen, sei die Beziehung noch sehr frisch.

Getty Images Jesy Nelson im Oktober 2018 in London

Getty Images Chris Hughes in London, Dezember 2018

Will/ Mark/ MEGA Jesy Nelson und Chris Hughes am Flughafen in Dublin

