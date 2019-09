Schnipp, schnapp, da waren ein paar Zentimeter Haare ab! Seit ihrer Bachelor-Teilnahme ist Jennifer Lange nicht nur happy mit ihrem Schatz Andrej Mangold (32), sondern auch erfolgreiche Influencerin. Fast täglich nimmt die brünette Beauty ihre Fans in ihr Privatleben mit – so auch erst kürzlich wieder, als sie einen Friseurtermin hatte. Das Ergebnis teilte sie prompt mit ihrer Community: Jenny trägt jetzt eine coole Bob-Frisur!

In ihrer Instagram-Story filmte sich die 25-Jährige auf dem Weg zur neuen Haarpracht und präsentierte ihr Endergebnis ganz stolz: "Ich hab mich jetzt für den Long-Bob entschieden. Ganz viele haben mir dazu geraten und ich wollte es sowieso machen." Zwar sei die Zumba-Lehrerin am Anfang etwas unschlüssig gewesen, bereue es aber keines Wegs. "Ich bin echt happy darüber. Dadurch habe ich sogar noch ein bisschen mehr Volumen bekommen", erzählte sie weiter.

Ihre Supporter sehen das ganz genau so und feiern Jennys neuen Haarschnitt. "Steht dir sehr gut", "Sieht super aus" oder "Wow, einfach nur toll", lauten nur drei begeisterte Fan-Kommentare. Wie findet ihr den neuen Look? Stimmt in der Umfrage ab!

wcrART/ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019

Instagram / agentlange Jennifer Lange

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Ex-Bachelor-Kandidatin

