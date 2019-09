Wird J.Lo (50) nun wirklich die Nachfolgerin von Maroon 5 und Travis Scott (28)? Seit über 20 Jahren ist Jennifer Lopez nun schon im Musikbusiness tätig. Doch ein Wunsch erfüllte sich in ihrer Karriere bislang noch nicht: in der Super Bowl-Halbzeitshow zu performen wie ihre Kollegen Lady Gaga (33), Justin Timberlake (38) und zuletzt der Rapper und die Pop-Rock-Truppe um Adam Levine (40). Aber jetzt scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis J.Lo als nächster Act bestätigt wird: Die Sängerin könnte 2020 tatsächlich bei dem US-amerikanischen Football-Event auftreten!

Schon seit Juli dieses Jahres ist eine mögliche Performance beim Saison-Finale der American-Football-Liga ein heißes Thema für die Musikerin. Derzeit werden noch letzte Verhandlungen bezüglich des Deals geführt – die Chancen für die 50-Jährige stehen dabei laut HollywoodLife ziemlich gut! "Sie ist sehr aufgeregt und weiß, dass sie es absolut rocken würde", verriet ein Insider und erklärte, Jennifer habe bereits erste Ideen für die Show im Februar.

Wie in jedem Jahr wird das Football-Event am ersten Sonntag im Februar stattfinden – dieses Mal nach langer Zeit wieder im Sonnenschein-Staat Florida. "Aufgrund der Tatsache, dass es in Miami sein wird, will sie eine wunderbare Show mit tollen Gästen abliefern", so eine weitere Quelle über J.Los Vorhaben. Die Sängerin hat den Veranstaltungsort in den vergangenen Jahren ins Herz geschlossen: Mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (50) wohnte Jennifer mehrere Jahre in Miami, darüber hinaus feierte sie erst vor wenigen Wochen ihren 50. Geburtstag in der Stadt.

Getty Images Jennifer Lopez bei dem internationalen Filmfestival in Toronto

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Hustlers"-Premiere in Toronto

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de