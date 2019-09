Am vergangenen Samstag lieferten sich Max Mutzke (38) und Teddy Teclebrhan ein spannendes Duell bei Schlag den Star. Mit einem großen Vorsprung sicherte sich der Musiker zum Schluss aber den Sieg – und das trotz einer Verletzung, die sich der Sänger während eines Spiels in der Sendung zugezogen hat. Doch wie geht es ihm nun? Im Netz gibt Max ein ehrliches Gesundheitsupdate!

Bei dem Match "Fechten" war es passiert – der 38-Jährige hatte sich verletzt und musste den Rest des Abends die Zähne zusammenbeißen. Via Instagram äußert sich Max jetzt zu seinem aktuellen Gesundheitszustand. "Leute, danke für eure vielen Nachrichten und Genesungswünsche! Es ist ein Teilabriss der Sehne und wird mich wohl noch eine Weile begleiten", schreibt der Musiker zu einem Bild von sich mit Spezialschuh.

Doch für Max kommt eine Pause deswegen nicht in die Tüte. "Trotzdem stehe ich gleich wieder auf der Bühne", fügt er in seinem Beitrag hinzu. Nach seinem riesigen The Masked Singer-Erfolg und Gewinn, ist der "Can't Wait Until Tonight"-Interpret aktuell wieder auf Tour.

Actionpress/ gbrci / Future Image Teddy Teclebrhan bei der NDR Talk Show

Becher/WENN.com Max Mutzke in der "Bettina & Bommes Talkhow" 2017

ActionPress Max Mutzke mit dem "Masked Singer"-Pokal

