Hat Max Mutzke (38) zu Recht bei Schlag den Star gewonnen? Am Samstag trat der Sänger in der Spielshow gegen Teddy Teclebrhan an – während es zunächst nach einem spannenden Battle aussah, wurde schnell klar: Die YouTube-Ulknudel konnte dem The Masked Singer-Gewinner bei den Aufgaben nicht wirklich das Wasser reichen – Max gewann mit einem Wahnsinns-Vorsprung von 62 zu vier Punkten. Absolut verdient, wie die Promiflash-Leser finden!

Das geht eindeutig aus einer Promiflash-Umfrage hervor (Stand: 22. September, 09:45 Uhr): Von insgesamt 2.807 Teilnehmern gaben 76,7 Prozent (2.153 Stimmen) an, dass sie dem 38-Jährigen den Sieg gönnen, weil er die Spiele mit Bravour gemeistert habe. Lediglich 23,3 Prozent (654 Stimmen) hätten Teddy gewünscht, das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Dass der Triumph des "Can’t Wait Until Tonight"-Interpreten rasch in trockenen Tüchern war, hatten viele Zuschauer bereits nach wenigen Spielen am Samstagabend bemerkt: "Okay, ich brauch nicht mehr weiterzuschauen. Max gewinnt das Ding locker", meinte beispielsweise ein Fan.

© ProSieben / Steffen Z. Wolff Max Mutzke und Teddy Teclebrhan bei "Schlag den Star"

Actionpress/ gbrci / Future Image Teddy Teclebrhan bei der NDR Talk Show

Actionpress/ Friedrich, Jürgen Max Mutzke, Sänger

