Fabian Nickel und Ziania Rubi plaudern über ihren ersten Nachwuchs! Die Temptation Island-Kandidaten überraschten nach ihrer Teilnahme bei dem Flirt-Format mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie erwarten ihr erstes Kind – eine Tochter, wie die Turteltauben in den sozialen Medien verkündeten. Im Dezember steht auch schon der Geburtstermin an. Doch wie haben die Reality-TV-Stars eigentlich herausgefunden, dass die Düsseldorferin schwanger ist?

Fabian habe von Anfang an vermutet, dass seine Freundin in anderen Umständen sei, offenbart das Pärchen im Promiflash-Interview. Die TV-Beauty habe nämlich erste Symptome gezeigt. "Dann habe ich den ersten Test gemacht, der war aber negativ [...], dann habe ich fast einen ganzen Monat gewartet, bis ich den zweiten Test gemacht habe, und da war ich schon in der siebten Woche schwanger", schildert die werdende Mama. Mit dem positiven Testergebnis habe sie dann ihren Liebsten überrascht.

Die Schwangerschaft verlaufe an sich unproblematisch, verrät Ziania – außer einer Kleinigkeit: "Das Einzige ist, dass ich seit circa drei Wochen schon nicht mehr schlafen kann nachts, weil sie die ganze Nacht durch tritt." Die dauerhafte Müdigkeit ziehe auch Stimmungsschwankungen nach sich.

