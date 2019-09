Vermutlich sind Model Hailey Bieber (22) und Sängerin Selena Gomez (27) nicht die besten Freundinnen. Denn beide Frauen hatten es auf denselben Mann abgesehen: Justin Bieber (25). Sein Herz erobern konnte zuletzt Hailey, die den Musiker inzwischen bereits heiratete. Doch jetzt gibt es eine womöglich unerwartete Wendung in Bezug auf den vermeintlichen Frauen-Disput: Hailey likte kürzlich ein Foto der Ex-Freundin ihres Mannes. Was hat das bloß zu bedeuten?

Hailey scheint das Eis zwischen ihr und Selena brechen zu wollen. Wie HollywoodLife berichtete, haben die beiden nicht nur mit ihren Beziehungen zu Justin eine Gemeinsamkeit. Die Amerikanerinnen teilen auch noch eine Freundin: Raquelle Stevens. Und diese postete vergangenen Montag ein Foto auf ihrem Instagram-Account, um den Launch ihres Video-Podcasts zu feiern. Auch auf dem Bild war unter anderem Selena. In der Bildunterschrift hinterließ Raquelle die Worte: "In dieser Episode sprechen wir darüber, wie das Geben in einer Freundschaft aussieht. Diese Folge ist für mich besonders wichtig, da Courtney, Sel und Ashley in den ganzen Jahren meiner 20er schon meine Freunde waren."

Um ihrer Freundin ihren Support auszudrücken, hinterließ Justins Frau einen Like. Wollte sie damit vielleicht sogar Selena zeigen, dass sie endlich Frieden schließen möchte und genauso die Botschaft der Freundschaft feiern? Hailey und Justin sind mittlerweile ein ganzes Jahr verheiratet, also ist es nun womöglich an der Zeit, schlechte Schwingungen aus der Welt zu schaffen.

Snorlax / MEGA Hailey und Justin Bieber in New York

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez (r.) und ihre Freundinnen

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Raquelle Stevens, Courtney J. Barry und Ashley Cook

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de