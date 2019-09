Das große Warten hat bald ein Ende – und nicht nur die Fans können Bachelor in Paradise nicht mehr abwarten, auch die Reality-Stars selbst sind schon ganz heiß auf das Flirt-Spektakel. Ab dem 15. Oktober startet die zweite Staffel der Resterampen-Show. In diesem Jahr macht auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin Ernestine Palmert mit – und kurz vor dem Start gibt die Beauty im Promiflash-Interview zu, dass sie vor Drehbeginn ziemlich nervös war!

Promiflash traf die 27-Jährige zusammen mit ihrer Kuppelshow-BFF Vanessa Prinz am Rande des Rossmann "Schön für mich"-Events in Berlin und hakte mal genauer nach, wie es ihr vor dem "Bachelor in Paradise"-Dreh erging. "Ich war superaufgeregt. Weil, ich finde, das ist noch mal was ganz anderes als 'Der Bachelor'", gab die brünette Beauty offen zu.

Ernestine geht dieses Mal einfach anders an die ganze Sache heran. "Du bist ja mit Männern und Frauen unter einem Dach und deswegen war da die Erwartungshaltung auch ein bisschen anders", erklärte sie im Interview weiter. Hättet ihr gedacht, dass sie so aufgeregt vor dem Drehstart des Formats war? Stimmt ab!

P.Hoffmann/WENN.com Vanessa Prinz und Ernestine Palmert bei den LEA Awards 2019

Anzeige

Instagram / ernestine_michele Ernestine Palmert, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW Ernestine Palmert, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sie so aufgeregt vor dem Drehstart des Formats war? Ja, mich wundert es nicht! Nein, ich bin echt überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de