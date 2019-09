Gönnt sich Justin Bieber (25) zur anstehenden Hochzeit extrem teuren Zahnschmuck? In wenigen Tagen soll der Musiker seine Liebste Hailey (22) zum zweiten Mal ehelichen – über ein Jahr, nachdem sie sich bereits standesamtlich das Jawort gegeben haben. Einige Details zur anstehenden Trauung sind bereits durchgesickert: Zum Beispiel soll Ed Sheeran (28) auf der Hochzeit singen und die Zeremonie selbst soll im Zeichen ihres Glaubens stehen. Bislang ist jedoch noch nicht klar, wie sich das Brautpaar für den Gang zum Altar stylen wird. Hat Justin jetzt ein funkelndes Detail verraten?

Auf Instagram präsentiert der "I Don't Care"-Interpret seinen Followern seine neuste Errungenschaft: Er hat sich glitzernden Zahnschmuck in Lila, auch Grillz genannt, anfertigen lassen – diese trägt er auf der unteren Zahnreihe. Ob er mit den funkelnden Accessoires ein Fashionstatement auf der Hochzeit setzen will? Immerhin greift er für die Steinchen ziemlich tief in die Tasche: Das Zahngestell kostet laut TMZ rund 25.000 Dollar und besteht aus lavendelfarbenen fünfkarätigen Diamanten aus Israel.

Justins Style ist ansonsten eher zurückhaltend – er läuft am liebsten in weiten Pullovern und lockeren Hosen herum. Seine Gattin hingegen ist wegen ihres Berufs als Model in der Fashion-Welt daheim und zeigt sich stets in den neusten Designerteilchen total stylish gekleidet.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Musiker

Getty Images Justin Bieber, Musiker

Getty Images Justin Bieber und Hailey Baldwin bei der New York Fashion Week 2018

