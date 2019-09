Läuten bei Kate Wright (28) und Rio Ferdinand (40) etwa in den nächsten Tagen die Hochzeitsglocken? Der Reality-TV-Star und der Ex-Fußballprofi machten ihre Liebe im Oktober 2017 offiziell. Und nachdem gerade mal ein Jahr vergangen war, fiel der einstige Manchester-United-Star während eines Familienurlaubs in Abu Dhabi vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Jetzt will ein Insider wissen: Das Paar wird sich an diesem Wochenende das Jawort geben!

So plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus, dass die Blondine und ihr zwölf Jahre älterer Verlobter in einem Luxushotel in der Türkei heiraten würden. In dem Domizil soll ein Zimmer pro Nacht rund 4.500 Euro kosten. "Ihre Familien und all ihre Freunde sind schon da. Die Handys wurden allen abgenommen – keiner hat eins." Das würde erklären, warum Kate seit Anfang September nicht mehr auf ihrem Instagram-Account aktiv war – Rio postete allerdings am Donnerstag noch einen Beitrag.

Ob die Zeremonie tatsächlich stattfinden wird, ist zwar noch nicht geklärt – fest steht aber, dass Braut und Bräutigam schon ihre Junggesellenabschiede gefeiert haben. Die Influencerin genoss ihre Party mit ihren Mädels Ende Juni auf Mykonos, während der dreifache Vater zwei Wochen später Fotos von einem Männertrip auf seinem Social-Media-Kanal teilte.

Instagram / xkatiewright Rio Ferdinand und Kate Wright im Juni 2019

Anzeige

Instagram / xkatiewright Kate Wright und Rio Ferdinand

Anzeige

Collage: Instagram / xkatiewright, Instagram / rioferdy5 Rio Ferdinand und Kate Wright mit ihren Freunden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de