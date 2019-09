Große Krise auf Love Island. Eigentlich sind Mischa Mayer und Ricarda Raatz seit dem ersten Tag der Kuppelshow ein glückliches Pärchen. Zwischen dem Model und dem Brandschutzmonteur hatte es sofort gefunkt. Doch so langsam scheint die Stimmung bei dem bisherigen Traumpaar zu kippen. Sie führen hitzige Diskussionen und geraten immer wieder in Streit. Ihre ehemaligen Mitbewohner Lisa und Julia scheint dies nicht zu überraschen.

Die Islanderinnen, die an Tag 15 des Formats die Villa verlassen mussten, zogen nun in der YouTube-Show "Aftersun" Bilanz bezüglich "Micarda". Das Ergebnis: Die beiden würden jetzt zum ersten Mal überhaupt richtig miteinander reden. "Ich glaube, die letzten Tage, seitdem die Neuen da sind, da haben sie intensivere Gespräche geführt. Vielleicht haben sie dabei rausgefunden, dass sie doch nicht so gut zusammenpassen", meinte Kellnerin Lisa. Traurednerin Julia war sich hingegen sicher, dass bereits die anfängliche Herangehensweise des Duos wenig hilfreich gewesen sei. "Es hieß immer nur: 'Wir sind das 'Dreamcouple' seit Tag eins.' Ich meine, das ist keine Aussage, mit der man sich kennenlernt."

Die Zukunft des Muskelmanns und der Beauty scheine den Ex-Kandidatinnen zwar ungewiss, doch hielten sie eine Entkupplung für unwahrscheinlich: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich einer von denen noch umorientiert", legte sich Lisa fest. Was meint ihr: Bleiben Mischa und Ricarda zusammen? Stimmt in der Umfrage ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Lisa in der zehnten Folge von "Love Island"

RTL II Ricarda und Mischa im Schlafzimmer von "Love Island"

RTL II – Magdalena Possert Kandidatin Julia bei "Love Island" 2019

