Hat es sich bei Mischa Mayer und Ricarda Raatz jetzt endgültig ausgeflirtet? Dabei hatte es bei dem Love Island-Paar doch so gut angefangen! Die Islander fanden bereits an Tag eins des Kuppel-Abenteuers zueinander und galten lange als Traumpärchen des Formats. Doch zuletzt litt die anfängliche Harmonie unter häufigen Streitereien: Egal ob blöde Sprüche oder Eifersüchteleien – Micarda zoffen sich nur noch. Jetzt hat Mischa offenbar genug: Der Beau will sich nicht mal mehr das Bett mit Ricarda teilen!

Auch an Tag 16 fliegen mal wieder die Fetzen – bis Mischa die Nase voll hat und eine Entscheidung trifft: "Vielleicht tut es uns auch mal gut, wenn ich auf der Couch schlafe. Ich brauche einfach mal eine Pause, um klar denken zu können." Doch was der Muskelmann für eine gute Idee hält, trifft seine Show-Partnerin schwer: Sie bricht verzweifelt in Tränen aus und bittet den Tattoo-Liebhaber, ihnen noch eine Chance zu geben. Mischa aber bleibt standhaft und will die räumliche Trennung durchziehen.

Ob die beiden sich noch einmal aufrappeln werden? Die Promiflash-Leser haben da so ihre Zweifel! Die Reaktionen auf eine kürzliche Umfrage (Stand 25.09., 17 Uhr), ob es für Mischa und Ricarda noch eine Zukunft gibt, fielen eindeutig aus: Ganze 70 Prozent (479 von 715 Votes insgesamt) stimmten für ein unvermeidliches Liebes-Aus der beiden – nur 30 Prozent (236 Votes) denken, dass sie sich zusammenreißen werden.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Ricarda und Mischa bei "Love Island" 2019

RTL II Mischa und Ricarda bei "Love Island", 2019

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der Privatsuite

