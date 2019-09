Pascal Kappés (29) kommt seinen Sohnemann zu dessen Ehrentag nicht allein besuchen! Am Sonntag wird der kleine Ben-Matteo schon ein Jahr alt. Zwar trennten sich seine Eltern Pascal und Denise (29) bereits vor seiner Geburt, doch sein Papa wird zu den Feierlichkeiten trotzdem nach Berlin reisen. Und zu diesem besonderen Anlass wird er auch seine neue Partnerin Lea im Schlepptau haben!

Dass er Ben in Begleitung gratulieren will, berichtete der Mister Saarland von 2017 jetzt auf Instagram. Unter ein Pärchenfoto von ihm und seiner Liebsten schrieb er: "Zusammen mit Lea fahre ich am Wochenende nach Berlin zu Bens erstem Geburtstag. Ich freue mich mega darauf!" Dass die Ex-Frau des einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellers, Denise, und seine neue Freundin sich gut verstehen, scheint bereits klar zu sein. So verriet Denise vor Kurzem, dass sie einen guten Eindruck von der 21-Jährigen habe.

Bens Mama wird sich allerdings nicht allein um die Partyvorbereitungen kümmern: Das Ex-Bachelor-Girl ist seit Juni mit dem Musiker Henning Merten zusammen und wohnt mit ihm und ihrem Sohn unter einem Dach. Dabei konnte die Beziehung zwischen Henning und Ben nicht besser sein: "Ben ist ein toller Junge. Wenn er das Gefühl hat, mich Papa zu nennen, kann er das gerne machen", machte der YouTuber kürzlich auf Instagram klar.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im September 2019

Instagram / _marrylou_ Lea Marie Karrenbrock im Mai 2019

Instagram / henning.merten Henning Merten mit Denise Kappès' Sohn Ben-Matteo

